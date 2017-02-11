Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Ligi'nde Deportivo la Coruna kötü gidişe dur diyemedi. Emre Çolak, 42. dakikada cezasahası dışından harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.



Emre Çolak, Deportivo'nun ligdeki attığı son 6 golde 2 gol atıp 3 de asistlik katkı yaptı ve 5 gole direk katkıda bulundu.

İlk yarı 1-0 Deportivo'nun üstünlüğüyle sona ererken; 71. dakikada Muniain, skoru eşitledi. Maçta son sözü Aduriz söyledi ve 89'da attığı golle ev sahibi Athletic Bilbao'nun 2-1'lik galibiyetini ilan etti.

Bu sonuçla Bilbao puanını 35 yaptı ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Deportivo ise 19 puanda ve küme düşme hattının üzerinde kaldı.