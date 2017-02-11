Upton Park'taki karşılaşmaya Bilic'in öğrencileri şok bir golle başladı. Maçın 6. dakikasında Nacer Chadli, West Bromwich'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 63. dakikasında Sofiane Feghouli, attığı gole West Ham United'a beraberliği getirdi. (1-1) Gol sonrası baskısını artıran West Ham, Manuel Lanzini'nin 86. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. West Bromwich, 90+4'te ....'nın golüyle maça tekrar eşitliği getirdi. (2-2) Müthiş maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla West Bromwich puanını 37'ye, West Ham United ise puanını 32'ye çıkarttı.