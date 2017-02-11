Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 20. Haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Alanyaspor uzun bir aradan sonra galip gelirken, Ümit Özat yönetimindeki başkent ekibi son 3 deplasman maçından 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ilk düdüğüyle birlikte ev sahibi Alanyaspor rakip sahada baskıyı kurdu ve çok geçmeden öne geçmeyi başardı. Henüz 6. dakikada, ceza yayı sol tarafında topla buluşan Vagner Love pasını penaltı noktasına doğru kaçan Junior Fernandes'e gönderdi. Yeni transfer Junior Fernandes topla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

1-0’dan sonra da etkili oyununu sürdüren Aytemiz Alanyaspor, her iki kanadı iyi kullandığı bölümde özellikle Vagner Love ile etkili oldu. Gençlerbirliği pek varlık gösteremediği bölümde duran toplarla eşitliği arasa da Alanyaspor devrenin son dakikasında bir gol daha bularak rahatladı. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Akbaba pasını ön direğe doğru gönderdi. Topa hareketlenen Vagner Love topuğu ile pasını altıpas çizgisi gerisindeki Efecan Karaca'ya bıraktı. Efecan bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Johannes Hopf'dan seken topu Vagner Love tamamladı: 2-0. Brezilyalı futbolcu böylece Süper Lig’de 8 gole ulaştı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan Saffet Susiç yönetimindeki Alanyaspor bir gol daha buldu ve Gençlerbirliği’nin direncini iyice kırdı. Sol kanattan gelişen atakta N'Sakala son çizgiye inerek ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Topla buluşan Efecan Karaca dönerek pasını penaltı noktasının gerisine hareketlenen arkadaşı Emre Akbaba'ya gönderdi. Emre Akbaba topla buluşur buluşmaz sağ ayağı ile yerden vuruşunu yaptı ve skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda Alanyaspor rakibine maça ortak olma şansı vermezken son düdükle birlikte 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Lazic (Dk. 62 Birol Parlak), Omeruo, Tzavellas, Landel, Emre Akbaba (Dk. 77 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 73 Plet), Nsakala, Vagner Love

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Anıl Karaer, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Issah (Dk. 23 Scekic), Bady (Dk. 46 Muric), Serdar Gürler, Khalili, Ring (Dk. 46 Murat Duruer), Velikonja

Goller: Dk. 6 Junior Fernandes, Dk. 45 Vagner Love, Dk. 49 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Emre Akbaba, Dk. 44 Lazic (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)