Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursasporlu bir taraftar maçın son anında sahaya girerek Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in üzerine doğru koştu.

Oyuna girdiği andan itibaren eski futbolcularına tepki gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, sahaya da sık sık yabancı madde attı. Maçın 90. dakikasında sahaya atlayarak Volkan Şen'i üzerine koşan taraftara araya giren futbolcular engel oldu. Taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Öte yandan taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler yüzünden Fenerbahçeli futbolcular özellikle korner atarken zor anlar yaşadı.