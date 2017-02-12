Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde Real Madrid, Osasuna'yı deplasmanda 3-1 yendi ve bir maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

Osasuna mücadeleye iyi bir başlangıç yaparken hızlı hücumlarla rakibini zorladı. Fakat tecrübesini konuşturan Real Madrid maçtaki ilk pozisyonunda golü bulmayı bildi.

24. dakikada Benzema'nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ronaldo dar açıdan şutunu yolladı, kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

Ev sahibi bu gole yanıt vermekte fazla gecikmedi. 33'te Fuentes'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sergio Leon şık bir aşırtma vuruşla Navas'ı avladı ve durum 1-1 oldu. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.