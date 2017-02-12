Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını tribünlerden 34.622 kişinin takip ettiği açıklandı. Bu rakam yeni stadyumun en çok izlenen maçı olarak kayıtlara geçti.
Timsah Arena'da rekor kırıldı
12.02.2017 - 02:06 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 02:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada Timsah Arena'nın seyirci rekoru kırıldı.
Etiketler : timsah arena,bursaspor,
446279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446279.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
Bursaspor
20
8
4
8
22
22
0
28
8
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
9
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
10
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
11
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
14
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
29
8
21
15
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
16
Adanaspor
19
4
5
10
19
26
7
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
27
10
35
3
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
4
29
7
Boluspor
20
8
4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
8
5
7
29
25
4
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
27
3
22
12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
28
32
4
20
15
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
16
Elazığspor
20
6
6
8
20
22
2
18
17
Mersin İ.Y.
20
4
5
11
16
41
25
14
18
Samsunspor
19
3
5
11
9
26
17
14