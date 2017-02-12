Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupadaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından ligdeki Karabük mağlubiyetiyle sarsılan Beşiktaş; isabetli orta, pas ve topla oynama değerlerinde geçen sezondan daha iyi bir performans sergilemesine rağmen bunu gol ve puan artışına çeviremedi. Siyah-Beyazlı ekip, şampiyonluğa ulaştığı 2015-16 sezonunun 20. haftasında 48 gol atarken, 50 puan topladı. Bu sezon ise 40 gol ve 44 puanda kaldı.

BU SENE DAHA FAZLA GOL POZİSYONU VERİYOR

Beşiktaş, geçen sezon 319 orta yaparken, bu sezon için söz konusu rakam 296 oldu. Ancak isabetli orta sayısı 66'dan 81'e yükseldi. Toplam pasta 10688'den 12318'e, isabetli pasta 8351'den 10092'ye tırmanış (%20.8) da skoru ve gol sayısını artırmaya yetmedi. Beşiktaş'ın rakibine verdiği gol pozisyonu sayısı da 2016-17 göre yükseldi. Verilen pozisyonu 69'dan 78'e çıkarken, yenilen golün 18'den 17'ye gerilemesinde Fabri'nin performansı etkiliydi.

AZ KOŞUYOR, AZ SPRİNT ATIYOR

Karabük deplasmanında rakibinden 11 kilometre daha az mesafe kat eden siyah-beyazlı ekip, geride kalan 20 haftada ortalama 110.4 kilometre koşu mesafesine ulaştı. Kartal, bu değerle Süper Lig'in orta sıralarında yer alırken, sprint değerinde ise gerilerde kaldı. Karabük gibi hızlı bir takım karşısında Beşiktaş'ın zorlanmasında rakibinden daha az koşmasının yanı sıra az sprint atmasının da rolü vardı.

Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezona göre daha fazla pas ve isabetli orta yapmasına rağmen, bunu skora yansıtamıyor

MARCELO

Karabük'te 98 kez topla buluştu, 91 pas verdi. Maç boyunca ikili mücadeleye hiç girmedi.

CENK

Attığı 3 şut da Karabük maçında kaleyi bulmadı. 90 dakikada ancak 16 kez topla buluşabildi.

GÖKHAN

Karübük maçında 69 pasında 54 isabet sağladı. Gökhan'ın ayrıca 4 ortasının 1'i adresi buldu.

MİTROVİC

Önceki günkü maçta 1 kez ikili mücadeleye girdi ve kaybetti. 23 atak kesti, 10 atağı rakiplerine verdi.

ATİBA

Karabük'te 62 kez topla buluşup 55 pas isabeti sağladı. Girdiği 3 ikili mücadeleyi de kaybetti.

TOLGAY

23 kez topla buluştu ve 21'inde pas verip, 18 isabet sağladı. Attığı tek şut kaleyi bulmadı.