Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ - Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir mağlubiyetinin ardından Galatasaraylı yöneticilerin Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’e inancı tamamen bitti. Gelecek sezonun teknik direktörünü şimdiden aramaya başlayan sarı-kırmızılıların en büyük adayı Igor Tudor... Karabük takımına oynattığı pozitif futbolla dikkat çeken Hırvat çalıştırıcı, Beşiktaş’a karşı kazandığı zaferle bu sezonki başarısını taçlandırdı. Tudor’u Galatasaray taraftarı da çok istiyor.



Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörlerine olan ilgisinden rahatsızlık duyan Karabük Başkanı Feridun Tankut ise “Tudor’un kalmasını istiyoruz. 31 Mayıs’ta sözleşmesi bitecek. Ondan önce Galatasaray’ın başına geçemez. Zaten etik de olmaz. Ama bizimle sözleşme yenilemezse 31 Mayıs’tan sonra istediği yere gider” dedi. Ancak Hırvat çalıştırıcının sözleşmesinde “100 bin avroya serbest kalır” maddesinin olduğunu da hatırlatalım.