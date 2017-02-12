Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Sivok’un eline gelen topta penaltıya hükmetti. Atışı Sow ağlara gönderdi. Ancak video hakemliğin tartışıldığı ve yeni sezonda uygulanması beklenen uygulama daha devreye girmeden tartışmalar beraberinde geldi. Eski hakemler, Halil Umut Meler’in kararını değerlendirdi. Mustafa Çulcu, Deniz Çoban ve Muhittin Boşat, pozisyonun penaltı olmadığı görüşünde birleşirken bir diğer eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ise “Penaltı” ifadesini kullandı. Bu olay video hakemliğin devreye girmesi halinde bile ortak karar olmayacağını ve tartışmaların devam edeceği yorumlarını beraberinde getirdi. Çünkü eski hakemler ekran başında tekrar tekrar izleyip karar veriyorlar.