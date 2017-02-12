Bursa-Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Sivok’un eline gelen topta penaltıya hükmetti. Atışı Sow ağlara gönderdi. Ancak video hakemliğin tartışıldığı ve yeni sezonda uygulanması beklenen uygulama daha devreye girmeden tartışmalar beraberinde geldi. Eski hakemler, Halil Umut Meler’in kararını değerlendirdi. Mustafa Çulcu, Deniz Çoban ve Muhittin Boşat, pozisyonun penaltı olmadığı görüşünde birleşirken bir diğer eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ise “Penaltı” ifadesini kullandı. Bu olay video hakemliğin devreye girmesi halinde bile ortak karar olmayacağını ve tartışmaların devam edeceği yorumlarını beraberinde getirdi. Çünkü eski hakemler ekran başında tekrar tekrar izleyip karar veriyorlar.
Penaltı tartışması! Video hakem yorumcusu devrede...
12.02.2017 - 07:31 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivok’un eline gelen ve Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı için 3 eski hakem “Değil”, 1’i ise “Penaltı” dedi
Etiketler : penaltı,fenerbahçe,erman toroğlu,
446306 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446306.aspx
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13
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2
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17
23
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
Bursaspor
20
8
4
8
22
22
0
28
8
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
9
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
10
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
11
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
14
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
29
8
21
15
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
16
Adanaspor
19
4
5
10
19
26
7
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
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Gaziantepspor
18
3
2
13
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Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
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Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
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10
35
3
Göztepe
19
10
5
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22
10
35
4
Sivasspor
19
9
5
5
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32
5
Giresunspor
19
8
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5
24
17
7
30
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
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29
7
Boluspor
20
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4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
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5
7
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4
26
9
Balıkesirspor
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6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
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23
11
Gaziantep BŞB
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6
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Altınordu
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3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
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20
15
Bandırmaspor
19
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6
9
18
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18
16
Elazığspor
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6
6
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Mersin İ.Y.
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Samsunspor
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17
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