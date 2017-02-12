Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat maç sonrası hayli gergin görünüyordu. “Buradan mağlubiyetle ayrılmıyoruz ama bu beraberliği kendi ellerimizle verdik. Bu sonuç mağlubiyet gibi. 11’e 11 iken çok daha iyi gözüken bizdik” diyen Hollandalı çalıştırıcı, “Yeterince de pozisyon ürettik. Kjaer’in pozisyonu penaltı değildi. Bir oyuncunun eli bu şekilde vücudunun üzerindeyse bu penaltı değildir. Hakem bu kararı vermek için bekliyordu. Aleyhimize verilen penaltı kararı beni üzdü” sözlerini kullandı.



Çok sinirliyim

“Bizim oyuncularımız farklı türde bir oyun oynamaya başladı. Pas oyununu gerçekleştirmek yerine yürümeye-koşmaya başladılar. Bazı hamlelerde ağır kaldılar. Ön taraftaki oyuncuları bulmak yerine başka işler yaptılar. Kendi oyuncularıma çok sinirliyim. Bursa gibi takıma iki puan veriyorsunuz. Gerçekten inanılmaz” diyen Advocaat, şampiyonluk şansı için, “Puan anlamında hâlâ her şey mümkün. Ama bu maçı kendi elimizle vermemize ve aleyhimize olan penaltıya bakarsak zor gözüküyor. Kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık. Bu akşam hakem yüzünden iki puan kaybetmedik, bizim yüzümüzden oldu” açıklaması yaptı.



Beşiktaş’ın dostu çok

Advocaat’ın derbi olaylarıyla ilgili açıklanan cezalar konusundaki sözleri de çok konuşulacak cinstendi. İşte o sözler: Ben bu ülkede yabancıyım. Pazar günü oynadığımız maçtan sonra gelişen sonuçları çok merak ediyordum. Çok şaşırtıcı. Beşiktaş’ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi...



Bursa 10 kişiye rağmen

3 kilometre fazla koştu

Bursaspor ile Fenerbahçe’nin koşu mesafelerinde oldukça ilginç rakamlar vardı. Uzatmalar da dahil olmak üzere yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynayan Bursaspor 108.98 km koşarken, Fenerbahçe 106.2 km mesafe kat etti.



ADVOCAAT TÜKENİYOR

Pereira fark attı

F.Bahçe’nin sezon başında yollarını ayırdığı Vitor Pereira’nın ardından takımın başına getirdiği Dirk Advocaat 20. hafta itibarıyla 36 puan toplayabildi ve ligde 4. sırada. Pereira’nın F.Bahçe’si ise geçtiğimiz sezonun 20. haftasında 46 puan ve maç fazlasıyla lider durumdaydı.



Vitor Pereira

MAÇ G B M A Y P

20 14 4 2 34 18 46

Dirk Advocaat

20 10 6 4 39 19 36



Tribünlerde coşku vardı

Fenerbahçe’nin ligin 20. haftasında konuk olduğu Bursaspor deplasmanında maçın neredeyse tüm biletleri satılırken, tribünler doldu. Yeşil-beyazlılar takımlarına büyük destek verirken tam bir şölen havası vardı



Topçu da şikayetçi

Bursaspor’un başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Mutlu Topçu, “Bir takımla böyle oynamak doğru değil. Kırmızı kart verecekseniz gerçekçi olması lazım. Biz kendi hatalarımızı bulacağız ama hakemlerimiz de biraz kendisine baksın” siteminde bulundu.



Bizi yem ediyorlar

Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Yayıncı kuruluş bağırıyor taraftar tribüne gelmiyor diye ama 35 bin kişi vardı bugün tribünde. Atılan oyuncumuza ilk sarı verilmemesi gerekiyordu. Kırmızı kart adil olmadı. Anadolu takımlarını yem etmesinler” sözlerini kullandı.



Şen’in üzerine yürüdü

88. dakikada gelen Bursa’nın penaltı golünden sonra saha karıştı. 90. dakikada bir Bursa taraftarı sahaya atladı ve Volkan Şen’in üzerine yürüdü. Futbolcular ve güvenlik güçleri taraftara engel oldu. Mücadelenin son anlarında sahaya meşaleler atıldı.