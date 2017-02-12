Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’daki atletik testleri sakatlıkları sebebiyle geçemeyen ya da katılamayan 3 tecrübeli hakem dün Marmara Üniversitesi’nin Beylerbeyi Tesisleri’nde atletik teste tabi tutuldu. Testlere MHK üyeleri Serdar Tatlı ve Ahmet Erdoğan da eşilk etti. Fırat Aydınus, Barış Şimşek ve Tolga Özkalfa testleri başarıyla tamamladı. 5 kilogram veren Fırat Aydınus en iyi dereceyi gösterdi. Hakem kadrosu bakımından çok sıkışan MHK’nın, bu 3 yeni tecrübeli ismin hazır olmasıyla yüzü güldü. Aydınus 25 Aralık, Barış Şimşek 25 Kasım ve Tolga Özkalfa da 26 Aralık’tan bu yana maç alamıyordu.