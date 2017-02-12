Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Tribünlerin tıka basa dolduğu güzel bir futbol gecesine konuk etti Bursaspor, Fenerbahçe’yi. Sıkıntılıydı ev sahibi, hem son 8 resmi maçında kazanamamanın sancısı hem de Fenerbahçe’ye karşı 13 maçlık galibiyet hasreti büyük bir baskıyı da beraberinde getiriyordu. Sarı-lacivertlilerde ise durum daha parlak görünüyordu; Bursa’ya karşı üstünlüğü bir yana, kupada aldığı Beşiktaş galibiyeti coşturmuştu takımı. Oysa ligde işler hiç de iyi gitmiyordu. Fenerbahçe’nin beraberlik lüksü dahi yoktu, özellikle de liderin puansız kaldığı haftada! Takımların mevcut durumu oyunun başlarında çok net görüldü. İki taraf da oyunu tutup, ani bir atakla bulacakları golün üzerine yatmayı hedefliyordu. İlk dakikalarda Bursa biraz daha agresif bir görüntü çizse de oyun genel anlamda orta alandaki bir kör dövüşünü andırıyordu.



Taa ki 22. dakikada çalınan penaltı düdüğüne kadar. Ceza sahasında Sivok’un eline çarpan top Fenerbahçe’ye temiz bir gol vuruşu imkanı tanırken, Sow bu fırsatı affetmedi: 1-0. Bursa yediği golden sonra daha hırsla mücadele etmeye başladı ancak tepkinin ayarını kaçıran Jovic 44’te ikinci sarıdan kırmızı gördü. Bursa ilk yarıyı 1-0 geride ve 10 kişi tamamladı. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin çok daha rahat bir oyun çıkarması bekleniyordu. Ama tribünlerin çılgın desteğini arkasına alan Timsah, sarı-lacivertlilerle başa baş mücadele etmeyi bildi. Alper’in kaçırdığı net pozisyon, Aatıf’ın el freni rolü oynadığı kontralar Bursa’nın maça iyice tutunmasını sağladı ve 88’de Batalla’nın penaltı golü skoru eşitledi: 1-1. Ev sahibi 10 kişiyle 1 puanı kurtarıp taraftarından alkışı alırken, Fenerbahçe şampiyonluk hayallerine el sallamakta ısrarını sürdürdü.



MOUSSA SOW’DAN ACI GERÇEK

Rakip seçiyoruz!

Senegalli oyuncu kağıt üstünde zayıf görünen rakiplere karşı konsantre eksikliği yaşadıklarını belirtti

Fenerbahçe’nin Senegalli golcüsü Moussa Sow dünki iki puanlık kayıp sonrası itiraf niteliğinde sözler kullandı. “Fenerbahçe için çok kötü bir skorla ayrılıyoruz buradan. Herkes çok sinirli, herkes çok üzgün. Konsantrasyon eksikliğiyle alakası var. Maçın sonuna kadar kendimizi hazır tutmalıydık. 3 puan alabileceğimiz bir maçtı, 2 puan kayıp var” diyen Sow, “Belki de kendimizi daha farklı hazırlamalıyız. Kağıt üzerinde daha zayıf görünen takımlara karşı kolay olacak diye düşünüyoruz. Önümüzde daha çok maç var. Tekrardan bir seri yakalamaya çalışacağız. Ligin sonuna daha çok var” şeklinde konuştu.



Alper yetmedi

Maçın en dikkat çekici ismi F.Bahçe’den Alper Potuk’tu. Genç yıldız önemli bir gol fırsatını harcasa da 16 ikili mücadele kazanıp bu alanda sahanın en iyisi oldu. Alper 4 kilit pas vererek takımına katkıda bulundu ama galibiyeti getirmeye yeterli olmadı.



Fener’i ilk 8 tüketti18 puanlık ağır hasar

Moussa Sow zayıf rakiplere karşı ‘kolay kazanırız’ hatasına düştüklerini söylese de, F.Bahçe ligin zirvesindeki takımlara karşı da çok puan kaybetti. İstatistikler, Sarı Kanarya’nın ligin alt sırasındaki rakiplerinin yanı sıra ligde ilk 8 takım karşısında da ağır yaralar aldığını gösteriyor. Fener Başakşehir’e iki maçta da 1-0 yenildi. İlk maçta evinde 1-0 mağlup olduğu Bursa’yla dün de berabere kaldı. Antalya’ya da 1-0’la boyun eğen Advocaat’ın takımı, Beşiktaş (0-0) ve Osmanlı’yla (1-1) yenişemezken iç sahada G.Saray’ı 2-0, deplasmanda da Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti. F.Bahçe bu maçlarda 18 puandan oldu.



Kanarya’da 2 büyük kayıp

F.Bahçe dün avuçlarının içinden kayıp giden iki altın puanın yanı sıra çok önemli iki darbe daha aldı. Sarı kart gören Lens ve Alper Potuk cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli iki önemli silah önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında yok.



34 hafta sonra penaltı

Bursaspor Süper Lig’de 34 hafta sonra penaltı kazandı. Geçen sezonun 19. haftasında G.Antep’i deplasmanda 3-2 yenen Timsah o maçta Necid’le penaltı golü bulmuştu. Yeşil-beyazlı ekip o maçtan sonra 34 maçta beyaz noktaya gidememişti.



Demirel’e öfke yağdı

Yeşil-beyazlı taraftarlar, Volkan Demirel’e büyük tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde kalesine doğru giden Volkan’a patlayıcı ve yanıcı maddeler atılması, mücadelenin 3 dakika gecikmeli başlamasına sebep oldu. Maç içinde de Volkan’a sık sık yabancı madde atıldı.



