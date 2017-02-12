Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında oynanan Bursaspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Erman Toroğlu, Bursaspor'da Jovic'in kırmızı kartını değerlendirirken, yeşil beyazlıların yeni transferini sert bir dille eleştirdi.



"FUTBOL GERİZEKALILIĞI"



"Mutlu Topçu, sen kendi futbolcuna konuş. Futbolcun aptal aptal sarı kartı varken Lens'i güreş yaparken tutuyor.



O yeni transferi mesela... Türkiye'de nasıl oynatıyorlar böyle oyuncuları?" O pozisyonda futbolcuyu tutarsan atılırsın.

Mutlu Topçu devre arasında hakeme gitmiş. Sen takımına bak hoca. Soyunma odasında oyuncularınla konuş. Bursaspor doğru düzgün hücum yapamıyor."



"HAKEM KÖTÜ YÖNETMİYOR"



"Hakemin kafasında şeytanlık yok. Ben bu çocuğu beğeniyorum mesela (Halil Umut Meler). En önemlisi de o zaten. Kafasında şeytanlık yok."

