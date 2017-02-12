Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda karşılaşacak. ''Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak'' ile ilgili detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Galatasaray, oynadığı 19 maçın sonunda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 39 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçların tamamında 38 gol kaydederken, kalesinde 18 gol gördü... Lider Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor deplasmanından puan kaybetmesi, Galatasaray'ın iştahını kabarttı ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için Kayserispor'u Türk Telekom Arena'dan eli boş göndermek için üst düzey mücadele ortaya koyacak... Geride kalan 19 haftanın sonunda oynadığı maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18 puanla Süper Lig'de 17. sırada bulunan Kayserispor ise, düşme hattından kurtulmak için kritik puanlara ihtiyacı var. Zorlu Galatasaray deplasmanından puan yada puanlar çıkarmak için mücadele edecek olan Kayserispor, bütün varlığıyla sahada olacak... Bu arada Galatasaray Kayserispor maçı başlar başlamaz, turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz ve canlı olarak aktarılacak. Peki hem zirve yarışını hem de düşme hattını ilgilendiren bu kritik Galatasaray Kayserispor mücadelesi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte Galatasaray Kayserispor maçı ile ilgili detaylar...

Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta?

Galatasaray ile Kayserispor 12 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Galatasaray 39 puanla 20 haftaya 3.olarak girerken Kayserispor 16 puanla 17. sırada yer alıyor

Galatasaray ile Kayserispor 42. maça çıkıyor

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 41 maçta Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 2 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne, Kayserispor 29 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti.

- İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 20 lig maçının 17'sini kazanırken, 2 kez berabere kaldı, sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 59 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.



Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 6-0 kazandı.

GALATASARAY VE KAYSERİSPOR'UN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ligde oynadığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 38 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde 18 gol gördü. Galatasaray 39 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. 18 gol attılar ve 32 gol yediler. Küme düşme hattında yer alan Sergen Yalçın'ın ekibi 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 20 lig maçının 17'sini kazanırken, 2 kez berabere kaldı, sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 59 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 6-0 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezon İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki iki galibiyetini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 41 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray - Kayserispor maç bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Kayserispor'u ağırlayacak.

Sarı kırmızılı kulüpten maçın biletleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çiftlere özel Vip tribününde yüzde 50 indirimli bilet satışı uygulaması ise devam ediyor. İndirimli bilet satışları Beyoğlu GS Store, TT Arena Aslanlı Yol ve Vip kombine ofisinden yapılacaktır.

- Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır.

- Türk Telekom Arena Aslanlı Yol gişeleri hafta içi ve Cumartesi 09:00 - 18:00; Pazar 11:00-17:00 arası hizmet vermektedir.

- Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

- Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.





Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, bilet fiyatlarıGalatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray Kayserispor maçı 12 Şubat Pazar günü oynanacak. Galatasaray Kayserispor maçı saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray Kayserispor maçını şifresiz canlı izlemek için BeIN Sports üyesi olmanız gerekiyor.



Galatasaray'da sakatlarda son durum

Galatasaray Sağlık Kurulu'nun uyguladığı yoğun tedavi sonuç verdi. Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği tartışılan Wesley Sneijder’in forma verilmesi durumunda Rize deplasmanında bile forma giyebileceği bildirildi. Sneijder'in gelecek hafta Rize maçında forma giyip giymeyeceği ise bu hafta oynanacak Kayseri maçında Riekerink'in kullanacağı 10 numaranın performansı belirleyecek.



Riekerink'in Selçuk İnan kararı

Başakşehir maçını sakat olduğu için baldırını yumruklaya yumruklaya oynayan ve ağrıya dayanamadığı için oyundan alınan Selçuk İnan, teknik direktör Jan Olde Riekerink'le konuştu. Hazır olduğunu, kenini iyi hissettiğini Kayserispor maçında sahada olmak istediğini söyledi. Son haftalarda formunda büyük düşüş olan Selçuk'la ilgili Hollandalı teknik adamın kafasında soru işaretleri olduğu Selçuk'a 11'de forma vermezse, 18'e de almayı düşünmediği ise gelen bilgiler arasında.

Sakatlıklar can sıkıyor

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde önemli futbolcuların yaşadığı sakatlıklar, kadro kurma konusunda teknik heyeti düşündürüyor. İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün de karşılaşmada görev alması zor görünüyor. Bu futbolcuların durumuna bugün yapılacak son antrenmandan sonra karar verilecek.

- De Jong ceza sınırında

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de daha önce 3 sarı kart gören De Jong, Kayseri ekibi karşısında da kartla cezalandırılması durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Sneijder, Kayserispor maçında yok

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan sarı-kırmızılı futbolcular Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Lionel Carole ve Eren Derdiyok'un durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden İnce, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık geçiren Sneijder, Selçuk ve Carole'ün tedavilerine devam ettiklerini belirterek, "Bu oyuncuların yaşadığı sakatlığın üzerinden sadece 5 gün geçti. Her üç oyuncunun tedavisi de normalden daha iyi gidiyor." dedi.

Selçuk İnan'ın bugün koşulara başlayacağını aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Selçuk'un durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim ondan sonraki maçları da düşünmemiz lazım. Şu an çok erken olabilir. Sneijder'in oynayamayacağı kesin. Çünkü o, hafta sonu koşulara başlayacak. Carole dün koştu, ağrı hissediyor. Onu riske etmeyeceğimizi düşünüyorum. Teknik ekip ile konuşup yerine daha formda bir oyuncunun oynamasına yönelik bir çizgide olacağız. Üçünün de tedavileri beklenenden daha hızlı gelişiyor ama yine de bizim tedbirli davranmamız lazım. Selçuk ve Carole için Çaykur Rizespor maçını daha garanti görebiliyorum ama günbegün ilerlemek gerekir. Sneijder için de en erken Çaykur Rizespor maçını düşünüyorum."

Yener İnce, kas ağrıları olan Eren Derdiyok'un takımdan ayrı çalıştığını dile getirerek, "Eren'de kas ağrıları var. Dönem dönem oluyor. O ağrılardan dolayı şu anda istediği seviyeye ulaşamıyor. Bu nedenle fazladan çalıştırıyoruz. Takımdan ayrı çalışıyor. Kayserispor maçı için oturup teknik ekiple değerlendirme yapacağız. Oynayıp oynamama durumuyla ilgili önerimizi sunacağız ama şu anda kesin bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İnce, sol el parmağındaki kırık nedeniyle kupadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen kaleci Fernando Muslera'nın Kayserispormüsabakasında iğneyle mücadele edeceğini vurgulayarak, "Muslera'nın Medipol Başakşehir maçında oynamaması birlikte verdiğimiz bir karardı. Çünkü eline iğne yapıyoruz ve o şekilde antrenmana çıkıyor. Kupa maçında oynamamasında kendi istediği de ön plandaydı. Neticede Kayserispor maçında yine iğnelerle, fedakarlık yaparak oynayacak. Elindeki kırık, 6-8 haftada iyileşecek bir kırık. Kupa maçlarında böyle bir strateji uygulamayı planlamıştık." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin doktoru, tedavisi tamamlanan kaleci Eray İşcan'ın takımla çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

12 Şubat Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır

Galatasaray Kayseri maçı hangi gün? (GS Kayseri 2017)

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray Kayserispor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Galatasaray Kayserispor maçı 12 Şubat Pazar günü saat 19: 00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezon İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki iki galibiyetini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 41 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

- Son 10 maç

Galatasaray ile Kayserispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- ----------------------------- --------

2010-2011 Galatasaray-Kayserispor 1 - 1

2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0 - 2

Galatasaray-Kayserispor 1 - 0

2012-2013 Galatasaray-Kayserispor 3 - 0

Kayserispor-Galatasaray 1 - 3

2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2 - 4

Galatasaray-Kayserispor 0 - 1

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Kayserispor 6 - 0

2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1