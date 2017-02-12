Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EYOF 2017 için Erzurum'a gelen Kocijancic, organizasyonun düzenleneceği tesisleri gezdi. Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Kocijancic, Türkiye’nin kış sporlarındaki gelişimini ve EYOF’un genç sporcular için önemini anlattı.



Kocijancic, kentteki tesisler hakkında bilgi aldığını belirterek, "Şehrin, pistlerin ve tesislerin güzelliğinden çok etkilendim." dedi.

Kocijancic, Türkiye'nin kayak branşları, artistik patinaj ve diğer kış sporlarında üst seviyedeki ülkeler arasında adım adım yerini almaya başlayacağına ve önemli başarılar kazanacağına inandığını belirtti.



Genç sporcular için EYOF’un eşsiz bir fırsat olduğunu ve iki yılda bir düzenlenen bu festivalde olimpik havayı ilk kez soluduklarına dikkati çeken Kocijancic, "EYOF, genç sporcular için bir fabrikadır. Çünkü bu organizasyonda madalya alanların birçoğu daha sonra olimpiyat oyunlarında madalya kazanabiliyor. Bu yüzden, burası bir nevi olimpiyat oyunları için okul ya da üniversite diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye harika bir organizasyon düzenleyecek"

EYOF 2017 Erzurum’dan beklentilerini dile getiren Kocijancic, şunları kaydetti:

"Bence Türkiye harika bir organizasyon düzenleyecek. Umuyorum ki müsabakalar sonucunda en iyi olan kazanacak ve o kazananlar arasında Türk sporcular da olacak. Düşüncemiz, Avrupa kıtasının uluslararası sporlardaki lider konumunu korumak. Avrupa belki de dünya nüfusunun yüzde 8’ini temsil ediyor ama kış olimpiyat oyunlarında madalyaların yarısından fazlasını kazanıyoruz. Türkiye, gelecekte kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapabilir. Bu size bağlı, şansınız olabilir ama biliyorsunuz ki bunun için belli başlı gelişmelere ihtiyacınız var. Bence doğru yatırımları yapıyorsunuz."