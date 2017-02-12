Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor, dün evinde Manisaspor'a 5-1'lik ağır bir yenilgiyle boyun eğdi. Milliyet'in haberine göre, maç sırasında kırmızı-siyahlı taraftarlar, teknik direktör Alpay Özalan'a büyük tepki göstererek istifaya çağırırken, bir grup taraftar da 'Bu şehri şehri terk et Alpay Özalan' tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın ardından Eskişehirspor taraftarlarının futbolculara ve özellikle teknik direktör Alpay Özalan'a olan tepkisi sürdü.