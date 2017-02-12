Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool'un 2-0 kazandığı maçta Mane belki golleriyle öne çıktı ama asıl konuşulan isim Coutinho oldu. Philippe Coutinho, Tottenham'ın kazandığı frikik atışında Liverpool'lu oyuncuların kurduğu barajın arkasında yere çömeldi. Başarılı frikikçi Eriksson'un vuruşunun yukarıdan değil de daha alt seviyeden gelebileceğini düşünen futbolcu bu nedenle yere çömelerek topun barajın arasından geçmesi durumunda önünde engel olmayı amaçladı. Coutniho'nun bu hareketi Twitter'da ses getirdi.



