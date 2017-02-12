Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Caner Erkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluğa olan inancını ortaya koydu.

Bu sezon yaşadıkları gol sevinçlerinin olduğu 3 fotoğrafı paylaşan tecrübeli sol bek, "Sezon sonunda da böyle sevineceğiz inşallah, bize güvenin" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, taraftarlar milli futbolcunun bir an önce sahalara dönmesi yönünde mesajlar gönderdi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı.