Darmstadt ile ilk maçında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup eden Hamit Altıntop, oynadığı futbolla büyük övgü aldı. Bild gazetesinde tüm Darmstadtlı oyuncuların performanslarına tek tek değinilirken, Hamit Altıntop için, "En iyi Darmstadtlı oyuncu oydu. İnanılmaz soğukkanlı, zeki ve sakin bir şekilde dünya yıldızı gibi oynadı. Savunmada iyi iş çıkardı." yorumu yapıldı. Darmstadt'ın diğer Türk oyuncusu Aytaç Sulu hakkındaysa, "Dortmund'un yıldızına karşı güçlü bir performans ortaya koydu. Tedbirli ve ödün vermeden oynadı. Gereksiz gördüğü 5'inci sarı kartla cezalı duruma düştü." denildi.
Hamit Altıntop, Almanya'nın manşetlerinde: "Dünya çapında..."
12.02.2017 - 17:32 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın ara transferde serbest bıraktığı Hamit Altıntop, Dortmund maçındaki performansıyla manşetlere çıktı.
Etiketler : Hamit Altıntop,
446452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446452.aspx
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3
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20
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28
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Osmanlıspor FK
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22
1
27
10
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
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Akhisar Bld.
20
6
6
8
12
24
12
24
12
Kasımpaşa
20
7
3
10
25
29
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Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
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23
14
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
15
Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
16
Adanaspor
19
4
5
10
19
26
7
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
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Gaziantepspor
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3
2
13
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19
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G.
B.
M.
A.
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Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Sivasspor
20
10
5
5
29
18
11
35
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Eskişehirspor
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11
5
4
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35
4
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17
7
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5
6
26
22
4
29
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7
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17
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22
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Manisaspor
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18
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