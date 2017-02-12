Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darmstadt ile ilk maçında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup eden Hamit Altıntop, oynadığı futbolla büyük övgü aldı. Bild gazetesinde tüm Darmstadtlı oyuncuların performanslarına tek tek değinilirken, Hamit Altıntop için, "En iyi Darmstadtlı oyuncu oydu. İnanılmaz soğukkanlı, zeki ve sakin bir şekilde dünya yıldızı gibi oynadı. Savunmada iyi iş çıkardı." yorumu yapıldı. Darmstadt'ın diğer Türk oyuncusu Aytaç Sulu hakkındaysa, "Dortmund'un yıldızına karşı güçlü bir performans ortaya koydu. Tedbirli ve ödün vermeden oynadı. Gereksiz gördüğü 5'inci sarı kartla cezalı duruma düştü." denildi.