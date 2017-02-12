Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 haftayı yenilgiyle kapatan Bursaspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, uzun süre sonra hanesine puan yazdırmayı bildi. Ligde son galibiyetini 15. haftada Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenerek alan yeşil-beyazlı takım, 16. haftada Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 17. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, sonraki hafta ise sahasında bu sefer Adanaspor'a 1-0 yenildi.

Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa ederken yeşil-beyazlı takım, 21 yaş altı takımı teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde çıktığı Medipol Başakşehir maçından da 1-0 mağlup ayrılarak, üst üste 4 haftayı puansız kapattı.

Ligde 4 haftada "sıfır" çeken Bursaspor, Fenerbahçe karşısında yaşadığı olumsuzluklara rağmen puan almasını bildi. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlı ekip, Boban Jovic'in 43. dakikada kırmızı kart görmesiyle kalan 47 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen, 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 beraberliği sağladı ve 4 hafta sonra hanesine puan yazdırdı.