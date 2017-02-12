Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

'Bir internet sitesinde bugün TFF'nin Fenerbahçe ile bir toplantı yaptığı yönünde tamamen gerçek dışı bir haber yayınlanmıştır. Haberde yer alan bilgiler ve TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'ye ait olduğu iddia edilen türden konuşma ve görüşmeler kesinlikle gerçek dışıdır.

Yalan haber yayınlayan siteler hakkında hukuk önünde hesap sorulacağını ve bu türden gerçek dışı haber yayınlayan kaynaklara itibar edilmemesi konusunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'