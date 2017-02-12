Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Özyalçın'a tepki gösterip istifaya davet eden taraftarlardan biri Riekerink'i kastederek "Beden eğitimi hocasını takımın başına getirdiniz" ifadelerini kullandı.

Cengiz Özyalçın ise basına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Kayserispor'u tebrik ediyorum. Neden? Fenerbahçe'yi yendiler, Türkiye Kupası'nda da finale kaldılar galiba. 8 puanlık maçtı. Rakipler puan kaybetmişken Galatasaray'ın bugün kazanması gerekiyordu. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Onlar bizim velinimetimiz. Karda, kışta gelerek takımı motive edenler onlar. Biz de Galatasaray'ın başarılı olmasını isteriz ama bizden sonra geleceklere kaos dolu bir ekonomi bırakmamalıyız. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ekonomik koşullar belli. İyi bir takım yapmayı ve güzel sonuçlar yapmayı biz de isteriz."

BAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ

Bu süreçte yöneticilik zor. Spor, ekonomi ile özdeş. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Zor ekonomik süreci yarıladık. Başarı, ekonomi ile oluyor. Yarılamış gibiyiz. Yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Bizden sonrakilere bu yönetim, bırakılan ekonomik enkazı bırakmak istemiyor. Başkanımız bu konuda talimat verdi.

Galatasaray'ın zaafı yan toplar. 2 tane yan toptan gol yedik. Bunlar teknik konular, benim görevim bunlara değinmek değil. Takımın ne eksiği var biliyoruz. Galatasaray'ın zaafı yan toplar. Bunlar teknik konular tabii.

Son divan toplantısını izlediniz mi? Keşke izleseydiniz. Başkanımın verdiği bilgiler, nereden nereye gelindiği tartışılmaz."