Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Karabük deplasmanı dönüşüne yöneticilere "Biz her zaman söylüyoruz, maça çıktın mı Beşiktaş futbolcusu olarak tüm olumsuz şartları alt edip oyununla galip gelmesini başaracaksın. Ama bu her maçta mümkün olmayabiliyor. O gün takım kötü olabiliyor. Bu (önceki) akşam da gerçekten sahada kötü bir oyun vardı. Karabük çok iyi organize olmuş ve bizden çok daha iyi oynadılar. Hakem hatalarını çıkartırsak maçı hak etmedik ama bu durum maçtaki çok önemli iki hatanın görmezden gelinmesi anlamını da taşımamalı. Hep 'Beşiktaş kollanıyor' diye diye bizim maçlarımızda sadece lehimize olan hatalar gösteriliyor tartışılıyor, aleyhimize olanlar hemen iki cümleyle geçiştiriliyor. Bu olayın önüne geçmeliyiz ve gereken neyse yapmalıyız" dediği öğrenildi.