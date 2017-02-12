Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, yenilgiyle ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

"Kırmızı kart, iki penaltı olabilir. Bunlar yenilgiye bahane değil" diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Benim de hatam olabilir. Oyuncu tercihlerimi yüzde yüz doğru kullanmamış olabilirim. Rakibe göre bir 11 çıkarmaya çalıştık. Olaylar, penaltı ve kırmızı karttan sonra, tamamen zor bir hale geldi. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Skoru 2-2'ye de getirdik ama son gol bizim gardımızı düşürdü. Altınordu takımını tebrik ediyorum. Hakem rakip oyuncular her 'ah' dediklerinde faul çaldı. Altınordu'nun hakemlere ihtiyacı yok. Küçük bir sitemimi söylemek istiyorum. Mağlubiyet benim suçumdur ama sadece buna bana yüklemek haksızlık olur."

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise 3 haftalık yenilgi serisinin ardından bu galibiyetin kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Galibiyetle öz güvenlerinin arttığını aktaran Eroğlu, "Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık, pozisyon bulduk ve 2-0 öne geçtik. İkinci yarı bir telaş yaptık. Rakip üzerimize çok geldi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi futbol oynayıp, skora yansıtamıyorduk. İlk yarıda üstün, ikinci yarıda iyi oynamadığımız maçtan 3-2 galip ayrıldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum."diye konuştu.