Adana Demirspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin sonrası değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Öncelikle skor olarak hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum ama maçın iki kırılma anı oldu bir anda 2-0 geriye düştük. Devre arasında değişiklikler yaptık beraberliği yakalayabilirdik ama olmadı sonrasın maç 3-1'de olunca oyundan kopmuş olduk. Sonuç olarak farklı bir mağlubiyet aldık. Maçlar kazanılır kaybedilebilinir bunlar olabilir ama bu sonuç hiç beklenmediğiz bir durumdu. 8-9 haftadır da baktığımızda kırılma anlarından kaybettik. Adana Demirspor karşısında da aynı şekilde oldu. Kısmet şansızlık yaşıyoruz bir çok maçımızda değerlendiremediğimiz pozisyonlar sonrasında aleyhimize oldu. Karşılaşma 3-3, 4-4 bitse normal gibi ama maalesef 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olduk" şeklinde konuştu.
Diyadin: "Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu"
12.02.2017 - 23:21 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Skor olarak hiç eklemediğimiz bir sonuç oldu” dedi.
Etiketler : meyin diyadin,gaziantepspor,adanaspor,
446515 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446515.aspx
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6
4
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19
20
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22
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6
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24
12
24
12
Kasımpaşa
20
7
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10
25
29
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24
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Gençlerbirliği
19
5
8
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19
2
23
14
Alanyaspor
20
6
3
11
29
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11
21
15
Kayserispor
20
5
4
11
20
33
13
19
16
Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
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4
5
10
19
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7
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Takım
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G.
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M.
A.
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11
4
5
30
21
9
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5
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