Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV Spor'un ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Kayserispor'a 2-1 yenilmesinin ardında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için de tahminde bulunurken, "70 puanı geçen şampiyon olur diye düşünüyorum. 70 puanı da Beşiktaş geçer bence. Bunu başka yapacak takım yok' dedi.