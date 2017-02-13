Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın'ın göreve gelişi sonrası çıkışa geçen Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, maç boyunca etkili bir futbol oynarak Galatasaray'a karşı 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen, Nijeryalı futbolcusu Raheem Lawal'ın yüzünü güldürmeyi başaramadı.

Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin 65. dakikasına gelindiğinde, 2. oyuncu değişiklik hakkını kullanarak Samba Sow'u sahaya sürmeye karar verdi. Ancak değişiklik tabelasında kendi numarasını gören Raheem Lawal, bu karardan hiç memnun olmadı. Oyundan çıkarak saha kenarına gelen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen montu yere fırlatıp sinirli bir şekilde yedek kulübesindeki yerini aldı. Nijeryalı ismin bu hareketi sonrası Kayserispor yetkililerinin nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.