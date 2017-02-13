Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler dikkat çekti. Sneijder, Selçuk ve Carole sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Geçen hafta kupada forma giyen Ahmet Çalık da yedek bekledi. Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda 11'de şans bulan Tolga Ciğerci, sakatlığı sonrası 83 gün sonra formasına kavuştu ancak tecrübeli futbolcunun fiziksel eksikliği dikkat çekti. Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılı formayla son resmi maçına, Süper Lig'in 11. haftasında, 20 Kasım 2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde çıkmıştı. Garry Rodrigues de ilk kez 11'de şans buldu ancak ikinci yarıda oyundan alındı.

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Galatasaray, Wesley Sneijder'in oynamadığı son 12 lig maçında 3 galibiyet aldı.

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Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.