Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ikinci yarısında takımın en fazla süre alan ismi olan Olcay Şahan, 6 maçta toplam 518 dakika sahada kaldı. Bordo-mavili formayla yenilgi yüzü görmeyen yıldız futbolcu, ligde 1 gol ve 2 asistle oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 asistlik performans sergiledi.

Yanal'dan üç gün izin jesti

176 hafta aradan sonra 4 maç üst üste kazanan Trabzonspor'a teknik direktör Ersun Yanal'dan jest geldi. Osmanlıspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında takımı tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, daha önce bir gün olarak açıkladığı izni, 3 güne çıkardı. Bordo-mavili oyuncular, Ersun Yanal'a jestinden dolayı teşekkür ederken, sevinçleri de katlandı.