Jan Olde Riekerink, istifa çağrısı için, "Kötü zamanlarda bu tepkiler olur. Alışığım" yorumunu yaptığı maç sonrası şöyle konuştu: "Tabii ki çok kötü bir sonuç. Çünkü ligin kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biriydi. Ama ne yazık ki kaybettik. Yediğimiz goller iki tane duran top. Şanssızlık diyebilirsiniz ama tutku, istek eksikliğimiz vardı. Bizim göstermemiz gereken agresifliği ne yazık ki rakibimiz gösterdi." Hollandalı şöyle devam etti: "Rakiplerimizin aldığı sonuçlardan dolayı bir baskı mı vardı bilmiyorum ama yeterince agresif değildik. Sezon başında adam markajı yapıyorduk duran toplardan çok gol yedik sonra alan markajına döndük iyi gidiyorduk ama boy olarak kısa bir takımız."
Riekerink: Takımın boyu kısa
13.02.2017 - 04:45 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘İstifa’ tezahüratı için “Alışığım” yorumunu yapan Riekerink: “İki duran toptan gol yedik. Şanssızlık da diyebilirsiniz. Boy olarak kısa bir takımız.”
Etiketler : riekerink,galatasaray,
446558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446558.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
20
12
6
2
37
16
21
42
3
Galatasaray
20
12
3
5
39
20
19
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
5
Antalyaspor
20
9
5
6
24
23
1
32
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
Konyaspor
20
7
7
6
24
24
0
28
8
Bursaspor
20
8
4
8
22
22
0
28
9
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
10
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
11
Akhisar Bld.
20
6
6
8
12
24
12
24
12
Kasımpaşa
20
7
3
10
25
29
4
24
13
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
14
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
15
Kayserispor
20
5
4
11
20
33
13
19
16
Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
17
Adanaspor
19
4
5
10
19
26
7
17
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Sivasspor
20
10
5
5
29
18
11
35
3
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
27
10
35
4
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
5
Giresunspor
20
9
6
5
27
18
9
33
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
4
29
7
Boluspor
20
8
4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
8
5
7
29
25
4
26
9
Adana Demirspor
20
6
11
3
24
20
4
26
10
Altınordu
20
6
7
7
26
28
2
25
11
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
12
Gaziantep BŞB
20
6
4
10
25
31
6
22
13
Şanlıurfaspor
20
5
7
8
19
20
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
28
32
4
20
15
Bandırmaspor
20
4
6
10
20
28
8
18
16
Elazığspor
20
6
6
8
20
22
2
18
17
Mersin İ.Y.
20
4
5
11
16
41
25
14
18
Samsunspor
20
3
5
12
10
28
18
14