Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jan Olde Riekerink, istifa çağrısı için, "Kötü zamanlarda bu tepkiler olur. Alışığım" yorumunu yaptığı maç sonrası şöyle konuştu: "Tabii ki çok kötü bir sonuç. Çünkü ligin kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biriydi. Ama ne yazık ki kaybettik. Yediğimiz goller iki tane duran top. Şanssızlık diyebilirsiniz ama tutku, istek eksikliğimiz vardı. Bizim göstermemiz gereken agresifliği ne yazık ki rakibimiz gösterdi." Hollandalı şöyle devam etti: "Rakiplerimizin aldığı sonuçlardan dolayı bir baskı mı vardı bilmiyorum ama yeterince agresif değildik. Sezon başında adam markajı yapıyorduk duran toplardan çok gol yedik sonra alan markajına döndük iyi gidiyorduk ama boy olarak kısa bir takımız."