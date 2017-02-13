Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin açılış töreni dün muhteşem bir şölenle gerçekleşti. Şimdi merakla heyecanlı müsabakalar bekleniyor. 18 Şubat tarihine kadar sürecek organizasyonda “Alp disiplini, snowboard, biatlon, kayaklı koşu, kayakla atlama, curling, buz hokeyi, sürat pateni ve artistik patinaj” branşlarında mücadele verecek. 34 ülkeden 700’e yakın sporcunun 9 farklı branşta yarışacağı müsabakalar sonucunda 39 disiplinde madalya dağıtılacak. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nin (EYOF), yaz edisyonu 2011 yılında Trabzon’da organize edilmişti. Kış edisyonu ise Türkiye’de ilk kez Erzurum’da düzenleniyor.

Heyecan dorukta

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı tesis ve altyapı çalışmaları ile Erzurum kış sporları noktasında da önemli bir noktaya ulaştı. Avrupa’nın dört bir yanından gelecek yaklaşık 1200 katılımcı, organizasyonun heyecanını bu gelişmiş tesis ve alanlarda yaşayacak. Alp disiplini ve snowboard yarışları Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenirken, kayaklı koşu ve biatlon yarışları Kandilli Kayak Merkezi’nde yapılacak. Yenilenen Kiremitliktepe Atlama Kuleleri de EYOF 2017’nin kayakla atlama yarışlarına ev sahipliği yapacak. Curling müsabakalarının heyecanı Erzurum Curling Arena’da yaşanacak. Sürat pateni Yenişehir’deki Sürat Pateni Salonu’nda düzenlenirken artistik patinaj müsabakaları Yenişehir’deki Buz Pateni Salonu’nda yapılacak. Buz hokeyi maçları ise Buz Hokeyi Salonu’nda düzenlenecek.



Erzurum’dan barışa çağrı



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporun dostluk ve kardeşliği bütünleştirmesine vurgu yaptı. Bakan Kılıç, “Hepiniz Erzurum’a hoş geldiniz. EYOF’un açılışını coşkuyla gerçekleştiriyoruz. EYOF, dostluk ve kardeşlik. Erzurum’dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır. EYOF bugün huzur içerisinde Erzurum’da hayat bulmuştur” dedi.





> Cahit EROĞUL / Erzurum