Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşmada, son 8 resmi maçında galibiyete hasret kalmış, henüz 44. dakikada bir oyuncusu atılmış Bursaspor’a diş geçiremedi. Sezon başından beri kadro yapısından yakınan Dirk Advocaat hakeme sitem etti ama oyuncularını eleştirmekten de geri kalmadı. Herkes gibi hoca da biliyordu ki, asıl sorun kendi takımında. Beşiktaş karşısında savaşan takımla, Bursa’da zaman geçirmeye çalışan oyuncu grubu arasında dağlar kadar fark vardı. Maç sonunda Moussa Sow, “Maç seçiyoruz” itirafında bulunarak gerçeği bütün çıplaklığıyla dile getirdi. Akıllara hemen “Kim bu maç seçenler” sorusu geldi ancak bunun bireysel bir cevabı olmadığı da son derece açık. Fenerbahçe’de herkes işini yapıyor. Saha içindeki lider oyuncu eksikliği nedeniyle kimse fazlasını yapma çabası göstermiyor!

Saha içinde lider yok

Fenerbahçe’de Emre, Gökhan, Caner, Selçuk gibi yerli yıldızların ayrılmasından sonra net şekilde hissedilen bir “ateşleyici” sıkıntısı yaşanıyor. Mehmet Topal zaman zaman reaksiyon gösteriyor ve bireysel performansıyla bir fark sağlayabiliyor, takımın en kıdemlisi Volkan ise hem en geride olmanın hem de yalnız kalmanın burukluğuyla beklenen etkiyi yapamıyor. Lejyonerlerin olaya duygusal değil, profesyonel yaklaşımı Fenerbahçe’yi en büyük gücünden mahrum bırakıyor. Advocaat’ın saha kenarından oyuncularını motive etme çabalarına rağmen takım saha içinde lider eksikliği yaşıyor. Kimse maç seçmiyor aslında ama kimse de elini taşın altına koyma cesareti gösteremiyor. Fenerbahçe aslında ne kaptan ne de 10 numara eksiği yaşıyor. Sarı-lacivertliler, lider oyuncu yokluğu çekiyor.

Ne yapıyoruz biz?

Fenerbahçe’nin Bursa deplasmanındaki performansı tepki çekerken, eleştiri yapanlar arasındaki en dikkat çekici isim Jeremain Lens oldu. Hollandalı yıldız maçtan sonra değil, maç içinde tepkisini ortaya koydu. Bursa’nın 10 kişi oynadığı dakikalarda dahi takımın savunmada pas yapmasına anlam veremeyen Lens, Advocaat’ın yanına koşarak neden hücum yapmadıklarını sorguladı. Yıldız oyuncu maçtan sonra da tepkisini sürdürdü ama Advocaat’tan beklemediği bir cevap aldı. General, hücum organizasyonlarından ve pas alamamaktan yakınan vatandaşına, “Pas alamamış olabilirsin ama orta sahaya yaklaşıp, takım arkadaşlarına yardımcı olabilirdin. Pas alamadığın zaman oyundan kopmamalısın. Zaman zaman konsantrasyon eksikliği yaşıyorsun” dedi.

Fener bin pişman

Bursa deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe’nin üzüntüsü dün oynanan Kasımpaşa-Başakşehir, G.Saray-Kayseri maçları sonrası daha da arttı. Beşiktaş’ın puansız kapattığı haftada, 10 kişilik Bursa’ya diş geçiremeyen sarı-lacivertliler, Başakşehir ve G.Saray’ın da yenilmesiyle adeta kahroldu. Zirveye ancak 1 puan yaklaşabilen Fenerbahçe, eğer Bursa’dan zaferle dönebilseydi lider Beşiktaş’la arasındaki farkı 6, Başakşehir’le 4, G.Saray’la 1 puana düşürecekti.