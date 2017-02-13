Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Kardemir Karabük deplasmanında kaybetti ama umutlarını tazeleyen ve iddialı mesajlar veren Kartallar vardı… Hele ki Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat’ın hakem yönetiminin çok eleştirildiği 1-1’lik Bursaspor maçı sonrası “Beşiktaş’ın dostu çok” mesajını verdiği gecenin ertesinde… Ricardo Quaresma, içinde tek uhde olan Beşiktaş şampiyonluğunu geçen sezon yaşamış bir futbolcu olarak sosyal medya hesabından şampiyonluk kutlamalarının görselleriyle birlikte “Rakiplere ve her şeye rağmen bu partiyi tekrar yapacağız” gönderisinde bulundu.

Caner: Bize güvenin

Siyah-beyazlıları bir o kadar mutlu eden ancak Fenerbahçeliler’i kızdıran paylaşım ise Caner Erkin’den geldi. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen siyah-beyazlıların Inter’den 1 sezonluğuna kiraladığı sol bek, Ricardo Quaresma’nın paylaşımının ardından gol sevinçleri görseliyle beraber “Sezon sonunda böyle sevineceğiz inşallah. Bize güvenin” gönderisinde bulundu. Hem Quaresma’nın hem de Caner Erkin’in paylaşımları çok sayıda beğeni aldı.