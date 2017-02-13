Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla camiasını umutlandıran Trabzonspor’da 4 maçlık galibiyet serisi yakalamanın coşkusu yaşanıyor. Son maçında deplasmanda Osmanlıspor’u 1-0 mağlup ederek 5 yıllık bir aranın ardından seri yakalayan bordo-mavililer en son 2011-2012’de 4 maç üst üste kazanmıştı. Ligde 4 haftalık kısa sürede 6’ncı sıraya yükselen Trabzonspor şimdi de gözünü 4’üncülüğe dikti. Takımın gittikçe artan performansı, dinamiklerin oturması ve güzel futbolun ortaya konması gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda bordo-mavililerin 4. sıradaki Fenerbahçe’yi yakalaması zor gözükmüyor. Arada 6 puanlık fark olsa da Trabzonspor’un yükselen, Fenerbahçe’nin ise gittikçe düşen performansı gösteriyor ki ligde daha çok fırtınalar kopacak.

SON OSMANLI OLCAY PAŞA!

Trabzon’da yerel gazeteler, Osmanlıspor’u mağlup eden Trabzonspor’a geniş yer verdi. Taka: ‘’Rüzgarın oğlu Fırtınam’’, ‘’Kar, yağmur, çamur Trabzonspor’u durduramadı’’. Karadeniz: “Son Osmanlı Olcay Paşa!”. Ekspres: “Olcay attı, Onur kurtardı, Trabzonspor 4’de 4 yaptı. Günebakış: “Osmanlı Sultanı, ‘Şahan’e Trabzon”. Sonnokta: “Ferman padişahınsa, 3 puan bizim”, “Trabzonspor Fırtınası Osmanlı’yı da süpürdü”.