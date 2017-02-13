Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın başına talih kuşu konmuştu Kayseri maçı öncesi. Önündeki iki rakibi Beşiktaş ve Başakşehir mağlup olmuş, takipçisi F.Bahçe iki altın puan kaybetmiş sarı-kırmızılılara şampiyonluk yolunda ipleri eline alma şansı doğmuştu. Ama Galatasaraylı futbolcular o ipi yakalamak için uzanmadılar, uzunamadılar: 1-2. G.Saray adına ilk yarıda tek ciddi pozisyon 12’de Rodrigues’le geldi. Podolski ile yaptığı verkaçın ardından sol çaprazda topla buluşan Rodrigues şutunu çekti ama top farklı şekilde auta gitti. Oyun disiplinine daha bağlı bir takım görüntüsü çizen Kayseri 29’da golü buldu. Hakan Balta’nın hatasından oluşan kornerde sağdan Deniz ortaladı, ön direkte Mabiala kafa darbesini indirdi: 0-1. Devrenin uzatma dakikaları oynanırken Kayseri TT Arena’da dejavu yaşattı. 45+4’te Deniz yine sağdan ortaladı bu defa kafayı vuran Levent oldu: 0-2.

G.Saray ikinci yarıya Eren-Yasin, Sinan-Rodrigues değişiklikleriyle başladı. Riekerink, Podolski’yi forvet arkasına çekerek bloklar arasındaki etkileşimi artırmak istedi. Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yıktı. 66’da Josue’yi sahaya süren Hollandalı, Sabri’yi kenara alarak 3’lü savunmaya da döndü ancak bu hamle de Aslan’ı ancak 89’da uyandırabildi. Bruma’nın ortasında Eren kafayla farkı 1’e indirdi. Uzatma bölümünde Podolski topu ağlara yollasa da öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol sayılmadı: 1-2.