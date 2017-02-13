Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom Kayseri önünde hiç hesapta olmayan bir kayıp yaşadı. Hem de zirvedeki takımlar Beşiktaş ve Başakşehir’in mağlup olduğu takipçi Fenerbahçe’nin ise haftayı beraberlikle tamamladığı süreçte. Galatasaray adına Kayserispor maçının değeri 3 puan değil 11’di. Fakat şok mağlubiyet taraftarı çileden çıkardı. Maçın başında takımlarına destek veren ve galibiyet bekleyen Galatasaraylılar ilk yarının son bölümlerinde takımlarına yönelik “Adam gibi oynayın” göndermelerinde bulundu. İkinci yarıda önce Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ardından da Jan Olde Riekerink hedefteydi. Sarı-kırmızılı tribünler sürekli istifa tezahüratları yaptı. Son bölümlerde tepkinin dozu yükseldi.

Protestolar zarar veriyor

Maçın ardından konuşan Galatasaray yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, “Protesto normaldir. Ama protesto takıma zarar veriyor. Maçtan sonra bunlar yapılmalı. Saygı duyuyoruz. Çok önemli bir haftaydı. Kazansaydık ikinci olacaktık. Bu haftayı yok sayıyoruz. Yapacak bir şey yok” sözlerini kullandı. Ama Nazifoğlu’nun en ilginç sözleri, Riekerink’in istifaya çağrılmasıyla ilgili olarak söylediği, “Alternatifleri konuşuyoruz. Hocanın değişmesiyle ilgili bir tasarrufumuz olsa, şu anda kimi getirebilirsin? Kim yararlı olabilir? Yeni gelecek hoca da bize 3-4 hafta kaybettirir” şeklinde olanıydı.

Sabah 11’de kritik toplantı

Sarı-kırmızılı yönetim bugün olağanüstü toplanacak. Sabah 11.00’de lansmana katılacak olan Başkan Dursun Özbek ardından yönetim kurulunu toplayacak. Riekerink’le yolların ayrılacağı ve yerine Hasan Şaş’ın göreve getirileceği dün sıkça dillendirildi. Geçen hafta da Hasan Şaş-Raşit Çetiner ikilisinin kulübe için düşünüldüğü haberlerde yaygın olarak işlenmişti.