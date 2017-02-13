Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

800 metre yarışını önde götüren Aengus Meldon adlı atlet, yarışın son düzlüğüne girmişti ki, o sırada sırıkla atlama yapan sporcunun sırığından kopan elastik parça, Aengus Meldon’ın ayaklarına takıldı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz atlet önce hızını kaybetti, ardından da yarışı.