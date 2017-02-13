Djiehoua, Cizrespor'dan teklif aldığında Rizespor'dan teklif aldığını sandığını ve kabul ettiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, "Türkiye'den Cizre isminde bir kulübün beni istediğini söyledi bende teklifi kabul ettim çünkü Cizre'yi Rize anlamıştım. Havaalanına geldiğimde uçuş kartıma bakınca Rize değil Cizre olduğunu anladım. Neresi olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu.
Oraya gittiğimde beni çok büyük bir futbolcu gibi karşıladılar. Ancak oradaki kariyerim kısa sürdü çünkü Kobane olayları başlamıştı ve ben korkmuştum. Bu yüzden oradan kısa sürede ayrıldım." dedi.
Djiehoua: Cizre'yi Rize sanmıştım
13.02.2017 - 13:25 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor'da oynadığı dönemde güçlü fiziğiyle Türk futbolseverlerin dikkatini çeken Serge Djiehoua, Cizrespor'a transferine ilişkin itiraflarda bulundu.
Djiehoua, Cizrespor'dan teklif aldığında Rizespor'dan teklif aldığını sandığını ve kabul ettiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, "Türkiye'den Cizre isminde bir kulübün beni istediğini söyledi bende teklifi kabul ettim çünkü Cizre'yi Rize anlamıştım. Havaalanına geldiğimde uçuş kartıma bakınca Rize değil Cizre olduğunu anladım. Neresi olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu.
Etiketler : cizre,rize,Djiehoua,
446690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446690.aspx
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3
5
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20
19
39
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Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
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Antalyaspor
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5
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Trabzonspor
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9
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Konyaspor
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7
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Bursaspor
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8
4
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22
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24
28
4
27
10
Osmanlıspor FK
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6
9
5
23
22
1
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Akhisar Bld.
20
6
6
8
12
24
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Kasımpaşa
20
7
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Gençlerbirliği
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Alanyaspor
20
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11
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15
Kayserispor
20
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20
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Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
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Adanaspor
19
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5
10
19
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Gaziantepspor
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2
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Sivasspor
20
10
5
5
29
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Eskişehirspor
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4
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Göztepe
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Giresunspor
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22
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4
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Gaziantep BŞB
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Bandırmaspor
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6
10
20
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Elazığspor
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Samsunspor
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18
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