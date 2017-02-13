Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsabaka sırasında meydana gelen tribün olaylarında 300 kişilik misafir takım tribününü dolduran MKE Ankaragücü taraftarları, alanda bulunan koltukların neredeyse tamamını kırıp saha içine ve yan tarafta bulunan ev sahibi takım tribününe fırlatırken, alandaki tuvalet ve lavaboları da kullanılamaz hale getirdi.

Maçın 10 dakika uzanmasına neden olan olayların ardından kulüp yöneticileri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri stadyumda incelemelerde bulunurken, görevliler ise kullanılamaz hale gelen yaklaşık 300 koltuğu tek tek yerinden sökmeye başladı.

Binlerce lira zararın meydana geldiği Yeni Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Gümüşhanespor kulübü yöneticisi Fazıl Ceylan, kendisinin konuk takım taraftar ve yöneticileriyle bizzat ilgilendiğini hatta maçın yüzde 80’lik kısmını da konuk taraftarların arasında izlediğini söyledi.

Kırılan plastik koltukları, muslukları, lavabo ve tuvaletleri, yakılan davulları inceleyen Ceylan, yaşanan üzücü olayın ardından taraftar grubunu en güzel şekilde ağırladığını fakat taraftarların yenilgiyi tahammül edemediklerini kaydetti.

"BAŞARIMIZA GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNİ UYGUN BULMUYORUZ"

Elinde olaylarla çok sayıda video ve fotoğraf bulunduğunu dile getiren Ceylan, “Maç sahada oynanır. Gümüşhanespor sahada maçını yaptı ve 2-1 yendi. Daha 13 maç daha var. Biz Ankaragücü’ne başarılar diliyoruz bu yarışta. Hem taraftarlarla hem de yöneticilerle yüzleşebilirim. Bazı kanalların Gümüşhane’ye savaş açtığını görüyoruz. Bunlar uygun şeyler değil. Fotoğraf ve videolar elimizde var. İsteyen olursa göndeririz. Başarımıza gölge düşürülmesini uygun bulmuyoruz” dedi.

Ankaragücü Kulübü Başkanı’nın kardeşinin maç sırasında saha içinde dolaştığını ve çeşitli provokasyonlar yaptığını öne süren Ceylan, “Bu şahıs yanına bir kişi alıp saha içinde dolaşırken el kol hareketi yaparak tribünleri tahrik etti” diye konuştu.

Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs şoförü Aziz Bal’ın tam oyuncuları indirdiği sırada MKE Ankaragücü taraftarları tarafından darp edildiğini, otobüsün yolda kalması nedeniyle yolun kesildiğini ve bu nedenle de maçın ikinci yarısını izlemeye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve protokol üyelerinin de stadyuma arka taraftan giriş yapmak zorunda kaldığını ifade eden Ceylan, şoförleri darp edilince kendi kulüp otobüslerinin Ankaragücü otobüsünü süren şoför tarafından yoldan çekildiğini ve trafiğin normale döndüğünü sözlerine ekledi.