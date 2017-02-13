Trabzonspor sezon başında transfer ettiği Ramil Sheidaev'in Zlina'ya kiralandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şöyle; Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000.-EUR ödeyecektir.
Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır.
Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000.-EUR, kulübümüz tarafından ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Kiralık gitti...
Trabzonspor sezon başında transfer ettiği Ramil Sheidaev'in Zlina'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor sezon başında transfer ettiği Ramil Sheidaev'in Zlina'ya kiralandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şöyle; Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
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