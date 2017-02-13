Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EYOF’ta Snowboard Paralel Büyük Slalom yarışlarında madalya alan sporcular belli oldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda erkeklerde Rusya’dan Dmitry Loginov, kızlarda ise yine Rusya’dan Elena Boltaeva birinci oldu. Kızlarda ikincilik Rus Anastasia Kurochkina’nın oldu. Üçüncülük mücadelesi iki milli sporcumuz Aydan Kulaksız ve Zehra Gözdenur Geneşke arasında geçerken, bronz madalya Aydan Kulaksız’a gitti.

Türkiye’nin adını duyurduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden genç sporcu Kulaksız, “Bütün gücümle mücadele ettim, Türkiye’nin adını duyurduğum için çok gururluyum” dedi. Türkiye, Aydan Kulaksız’ın kazandığı madalya ile 1991 yılından beri düzenlenen EYOF’ta ilk kez bir madalya almış oldu.

ZEHRE VE EMRE 4. OLDU

Kıyasıya mücadelenin verildiği Paralel Büyük Slalom yarışlarında milli sporcularımızdan Zehra Gözdenur Geneşke ve yarışma sırında bir talihsizlik yaşayarak düşen Emre Boydak dördüncü oldu. Madalya alamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren genç sporcular, arkadaşlarının elde ettiği üçüncülükten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

PALANDÖKEN’İ ÇOK BEĞENDİLER

Altın madalyayı kazanan Rus sporcular Dmitry Loginov ve Elena Boltaeva, elde ettikleri birincilik için mutlu olduklarını dile getirdiler ve Palandöken’deki pistleri spor için çok elverişli bulduklarını ifade ettiler.