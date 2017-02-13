Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris'te düello vakti! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında PSG, Fransa'da Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Paris Saint Germain rakibi karşısında sahasında avantajlı skoru alma peşinde olacak. Barcelona ise Messi, Neymar ve Suarezli kadrosuyla tur için kapıyı aralamak istiyor. Dev maç yarın TRT 1'de 22:45'te şifresiz olarak ekranlara gelecek.