Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol basını Barcelona'nın ayağı kırılan Aleix Vidal'in yerine Trabzonspor'la anlaşamayan Martin Caceres'i getireceğini yazdı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Vidal'in yerine serbest statüde futbolcu arayan Barcelona'nın eski futbolcusu Martin Caceres'i transfer edeceği belirtildi. Katalanlar'ın bu tercihindeki sebep ise Caceres'in eski futbolcuları olması...İlerleyen günlerde yapılacak görüşmelerin netlik kazanmasından sonra Caceres'in Barcelona'ya geleceği aktarıldı.

BOSINGWA DA LİSTEDE

Öte yandan İspanyol basını Caceres'in yanı sıra Trabzonspor'un eski futbolcusu Bosingwa'nın da Katalanlar'ın gündeminde olduğunu belirtti.