Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tudor ile görüştüklerini ve 38 yaşındaki teknik adamın, kendilerine Galatasaray'dan bir teklif almadığını ilettiğini söyledi.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un hafta içi Tudor'la görüşme yapacağını bildiren Gül, "İlk olarak bilinmesini isteriz ki teknik direktörümüz Igor Tudor görevinin başındadır. Basında 'Igor Tudor Galatasaray'a mı gidiyor ' sorusu sürekli sorulmakta. Aslında bakarsanız herkesin bir hedefi var. Galatasaray şampiyonluk hedefi koymuş durumda. Bizim de kendimize göre bir hedefimiz var. Sürekli hocamızın bu sorularla kamuoyunda yer bulması bizleri rahatsız etmekte." diye konuştu.

"TUDOR BAŞARILI OLMUŞTUR"

"Biz kendisinden çok memnunuz, takımımızın başında kalmasını istiyoruz." diyen Gül, "Igor Tudor Karabükspor'da başarılıdır. Tabii ki bu başarısının içerisinde kendi bireysel başarısı var mutlaka ama bu bir takım, bir bütün olarak görülmesi gereken hadisedir. Igor Tudor başarılı olmuştur, bu aynı zamanda kulübün de başarısıdır. Bu hafta içerisinde çarşamba ya da perşembe günü başkanımız ve yönetimi kurulumuz Igor Tudor'la görüşme yapacaktır." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞIMIZ YOK"

Kardemir Karabükspor'un teknik direktör arayışına girdiği yönündeki söylentileri de hatırlatan Tolga Gül, "Şu an için böyle bir arayışımız yok. Takımımızın başında bir hoca var. Hocamızdan da memnun olduğumuzu defalarca söyledik. Takımın başında bir hoca varsa ve ondan da memnunsak, teknik direktör arayışımız olamaz, olmadı da." ifadelerini kullandı.