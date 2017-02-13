Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın yanısıra Manchester United ve Real Madrid'de sergilediği performansla futbolun en önemli yıldızlarından biri olurken; kariyeriyle ilgili geç kalan bir itiraf geldi. Portekizli yıldızın Juventus'a gelişinin kulüpte sadece 9 maça çıkan bir oyuncu tarafından engellendiği ortaya çıktı.

Juventus'un eski sportif direktörü Gianni Di Marzio yıllar sonra itirafta bulunurken, 2003'te Manchester United'a giden Ronaldo'nun, Salas'ın gitmek istememesi üzerine İtalyan ekibine gelemediğini açıkladı.

Di Marzio, İspanyol Ajansı Efe'ye yaptığı açıklamalarda, "Ronaldo, 18 yaşındayken Juventus'un gündemine geldi. Kulübü aradım ve Ronaldo'nun Maradona'dan sonra en iyisi olabileceğini söyleyerek transferini önerdim. 2002'de Cristiano'yu Torino'ya getirmek için görüşmeler yaptım. Ancak Salas, ayrılmayı kabul etmedi. Ronaldo, sadece bir kaç milyon Euro'ya Juventus'a gelecekti" dedi.

2003'te Sporting'ten Manchester United'a transfer olan ve İngiliz ekibinde 6 sezon geçiren Ronaldo, daha sonra dünya rekorunu kırarak 94 milyon Euro'ya Real Madrid'e imza atmıştı.