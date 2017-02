Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, rakibin Arjantinli yıldızı Messi'yi durdurmanın yolunu açıkladı: "Onu sıkı sıkı bağlamak gerek."

Son dört sezonda Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden, bu nedenle Laurent Blanc'ı gönderip takımın başına Unai Emery'i getiren PSG, Şampiyonlar Ligi grubunda Arsenal'e geçilip ikinci olunca Barcelona ile eşleşti. 2013 ve 2015'te çeyrek finalde elendikleri Barcelona için "Eşleşmede herkesin favorisi... Bence dünyadaki en iyi takım. Saygıyı hak ediyorlar. Ama hiçbir takım yenilmez değildir" diyen Lucas Moura, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Bence onu durdurmanın tek bir yolu var. Sıkı sıkı bağlamak... Şaka bir yana; tek yol topun Messi'ye gelmesini önlemek. Bunun için de çok çok iyi organize olmalıyız" yanıtını verdi.

Beşinci sezonunu geçirdiği PSG'de en parlak dönemini yaşayan Lucas, vatandaşı Neymar için de "Neymar'ın Barcelona'da, benim PSG'de yaptıklarım Brezilya için de önemli. Neymar'ın yaptıkları beni de mutlu ediyor. Eminim benim yaptıklarım için de o aynı duyguları hissediyor. Onun Messi gibi olacağını sanmıyorum. Çünkü her oyuncunun kendine has bir stili vardır. Ve her futbolcu kendi tarihini yazar. Neymar da, Messi döneminden sonra Barcelona'nın çok çok büyük bir oyuncusu olarak orada bir tarih yazacak" değerlendirmesini yaptı.