Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sözleşmesi hakkında konuşan Ricardo Quaresma "Beşiktaş'la sözleşmesi yenilediğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamız bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederim. Geleceğim için bir şey diyemem. Fizik olarak iyi durumdayım. 37 yaşıma kadar neler olur bilemiyorum. Böyle olursam devam ederim. Şu an 33 yaşındayım ve fizik olarak çok iyiyim." dedi

"KALBİMDE BEŞİKTAŞ VE PORTO KALACAK"

Bu sezon yakaldığı başarılı performansı değerlendiren Portekizli yıldız, "Kariyerimdeki yükselişte tecrübe ve olgunluk büyük faktör. Pozisyon bilgisiyle daha az koşarak, daha iyi pozisyon alıyorsunuz. Al Ahli'den sonra hakkımda çok ağır eleştiriler yapıldı. Ayağa kalkmam kolay olmadı. Ama sonunda kendimi ispatladım. Dubai'de çok zaman geçirmedim. Porto'ya dönünce 'daha oynamayaz' gibi eleştiler oldu. Ama böyle olmadığını gösterdim. Porto ve Beşiktaş'ta başarılı olmamın sebebi semt takımlarındaki aile ortamı. Taraftarın sıcak davranışı sizi başarıya zorlar. Futboldan sonra kalbimde iki takım kalacak, biri Beşiktaş, biri Porto." şeklinde konuştu.

"LİGİN EN İYİ TAKIMI BİZİZ. ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Quaresma, "İkinci yarı zor olacak ama Şampiyon olacağız. Süper Lig'in en iyi takımı Beşiktaş'tır. Bize de kalan sürede bunu sahada gösterip, şampiyon olmak kalıyor." dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI!

Hakemlerden memnun olmadığını dile getiren başarılı oyuncu, "Türkiye'deki hakemler konusunda konuşursam sanırım ceza alırım. Bunu yorumculara bırakıyorum. Hakem hataları nedeniyle maç kaybettiğimde kimse benden memnun olmamı beklemesin." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ EN DOĞRU TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇMİŞ"

Şenol Güneş'e övgüler yağdıran Quaresma, "Şenol Güneş örnek alınacak bir insan. Çalıştığı takımlar ve oyuncular belli. Beşiktaş en doğru teknik direktörü seçmiş. Birçok antrenörle çalıştım, hepsinden bir şey öğrendim. Şenol Güneş de çalışmaktan mutlu olduğum bir isim. Hocamın da benden memnun olduğunu tahmin ediyorum. Bana forma şansı vererek futbol oynanama imkan sağlıyor." yorumunu yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ BENİ ÇOK İYİ İDARE EDİYOR"

Oyundan alınırken gösterdiği tepkilere açıklık getiren Portekizli yıldız, "Bazen kontrol edemediğim duygular oluyor. Oyundan çıkmaktan da hoşlanmıyorum ama Şenol Güneş'i bu konuda tebrik ederim. Beni çok iyi idare ediyor." ifadelerini kullandı.