Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü Alpay Özalan'la yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Alpay Özalan'ın sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedildiği kaydedildi.

Alpay Özalan'a teşekkür edilen açıklamada, "Sayın Özalan’a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Alpay Özalan, ilk teknik direktörlük deneyimi olan Eskişehirspor'un başında çıktığı 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı.

Eskişehirspor, Özalan yönetiminde çıktığı son lig maçında Manisaspor'a sahasında 5-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.