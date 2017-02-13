TFF 1. Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Göztepe, Balıkesirspor'u konuk etti. Bornova Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.
Göztepe mücadelenin 73'üncü dakikasında Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Balıkesirspor bu gole 90'ıncı dakikada Abdulkadir ile cevap verdi. 1-1
Göztepe'de Jahovic'in 44. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Atilla Özmen kurtardı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 36'ya, Balıkesirspor'da 25'e çıkardı.
Göztepe ligin 20. haftasını 37 puanda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un arkasından ikinci sırada tamamladı.
GÖZTEPE: 1 - BALIKESİRSPOR: 1
Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay, Bahtiyar Birinci, Soner Maraş
Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 87 Soner Dikmen), Lokman Gör, Emre Can Coşkun, Canberk Dilaver, Halil Akbunar (Dk. 76 Murat Akın), Gosso, Tayfur Bingöl, Sandro, Segbefia (Dk. 60 Hakan Barış), Jahovic
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Glumac, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+4 Cüneyt Köz), Eray Ataseven, İshak Çakmak, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 77 Abdulkadir Özgen), Burak Çalık, Bekamenga
Goller: Dk. 73 Jahovic (Göztepe), Dk. 90 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 İshak, Dk. 66 Bekamenga, Dk. 88 Okan Alkan (Balıkesirspor), Dk. 67 Emre Can Coşkun, Dk. 70 Gosso, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl (Göztepe)