Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde hiç yenilmediği Bournemouth'a konuk olan Manchester City, ilk yarıyı Sterling'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Mings'in 69. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan konuk ekip, maçı 2-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ara transfer döneminde Manchester City'ye katılan ve ilk 4 maçında 3 gol, 2 asistlik performansıyla takıma büyük katkı sağlayan Gabriel Jesus, 15. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak yerini Sergio Agüero'ya bıraktı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon pazartesi günleri oynadığı 6 lig maçını da kazandı. Manchester ekibi bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Ligde son 3 maçını da kazanan ve puanını 52'ye çıkaran Manchester City, 3 basamak birden yükselerek 60 puanlı lider Chelsea'nin ardından 2'ncilik koltuğuna oturdu.